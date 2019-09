Cámara de seguridad registró las "actividades nocturnas" de un perro y causa asombro al descubrir lo que hace

► Extraña criatura fue captada por Google Maps huyendo despavorida en ciudad noruega



Virales de YouTube | Un hombre en Estados Unidos (EEUU) quedó boquiabierto al enterarse de las "actividades nocturnas" de su perro mientras él y su familia dormían plácidamente por las noches. Una rápida revisión a las imágenes que almacenadas en la memoria de la cámara de seguridad que instaló en su hogar le reveló el misterio de las actividades nocturnas de su mascota. El material audiovisual fue compartido en YouTube y se volvió viral en cuestión de minutos, desatando comentarios de todo tipo entre los usuarios.

El autor de las imágenes contó que una noche regresó a su casa de trabajar y vio que alguien había hecho sus necesidades en el baño de entrenamiento de su menor hijo. De inmediato pensó que cómo era posible que no se hayan dado cuenta de esto y nadie lo haya podido limpiar debido a que desprendía un mal olor del artefacto.

Fue allí donde sospechó que algo raro ocurría con el baño de su hijo. Es por eso que decidió revisar las imágenes que la cámara de seguridad instalada en su hogar pudo haber registrado. En ellas se observa que su perro ingresa en la habitación para hacer sus necesidades sobre el retrete entrenador del pequeño de la casa.

Luego de quedar al descubierto que la mascota de la casa hacía sus necesidades en el baño de entrenamiento, el dueño compartió en YouTube y otras redes sociales las escenas del desagradable momento protagonizado por su can. De inmediato, el video se hizo viral y fue bastante comentado por los internautas de las redes.

"Ese es un perro muy inteligente"; "Buen chico"; "Es el perro de mi vecino: se llama Thor y es muy inteligente", fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el video viral. El clip fue compartido en YouTube el 11 de septiembre y ya cuenta con más de 50 mil reproducciones de parte de los usuarios de las redes.

"Ocurrió el 5 de septiembre de 2019 / Lakeside, California, EEUU. Llegué a casa del trabajo a las 5 de la mañana y noté excremento en el baño de entrenamiento de mi hijo y pensé que era extraño ¿Cómo mi esposa pudo olvidar esto? Revisé las cámaras de seguridad y esto fue lo que encontré", escribió el hombre que registró la escena viral de YouTube en la descripción del video.

