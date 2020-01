Un hombre creyó que podría estafar a un pintor después de pagarle solo una parte de su trabajo pero no contó con la creatividad del artista y recibió un castigo que le costará más de lo que planeaba ahorrar. El hecho sucedió en Inglaterra, pero la pintoresca venganza ha llegado a otros rincones del mundo gracias a un video subido a YouTube que muestra la ‘obra de arte’ que dejó el pintor en la casa de su timador.

Dean Reeves, un pintor de 50 años, fue contactado por el constructor Terry Taylor para pintar los exteriores de su casa. Según explicó, el hombre se negó a pagar el total £ 1.150 que habían acordado en un inicio, señalando que el pintor no había terminado su trabajo y solo se le pagaría cuando lo hiciera, por lo que Dean se quedó únicamente con los £ 650 del adelanto. Esto lo enfureció y decidió cobrarse un creativa venganza.

“Le di una cotización para el trabajo y me dijo que me enviaría el dinero de inmediato, pero trató de cambiar el trabajo a mitad de camino. Se suponía que el trabajo debía hacerse en andamios, se suponía que debía haber tomado todas las señales y las canaletas, pero hice el trabajo fuera de las escaleras, ahorrándole £ 900 en andamios. Él cambió el trabajo, siguió pidiéndome que hiciera trabajo extra’’, comentó al respecto Dean Reeves, al medio SWNS.

Al parecer, Taylor habría querido que Dean pinte también el borde del techo de la casa, algo que no era parte de lo que habían pactado en un inicio. “Hice el trabajo y él dijo que si volvía a darle otra capa al edificio, me pagaría. Regresé e hice eso, pero cuando le envié una foto, simplemente dijo: ‘Eso se ve mejor’, con una cara sonriente. Le pregunté dónde estaba mi dinero y dijo que no iba a recibir un centavo hasta que hiciera algo que nunca habíamos acordado”, señaló el pintor.

Reeves había dedicado 7 días enteros al trabajo, descuidando incluso sus horarios de refrigerio para poder terminar la faena en los plazos pactados, por lo que al darse cuenta de los planes que tenía Taylor, decidió cobrar revancha de una forma muy creativa. El pintor cogió sus herramientas de trabajo y escribió un mensaje en la fachada de la casa, que unos segundos antes lucía completamente blanca.

‘¿Quieres pintar tu casa? ¡No seas como Terry, paga la factura! ¡Ahora lo harás!’, escribió Reeves con tinta negra en la parte frontal de la vivienda ubicada en Derbyshire, Inglaterra. “Nunca me iban a pagar, pero quería asegurarme de que tuviera que gastar algo para que lo limpiara”, señaló el hombre con astucia.

Taylor también contó su versión de los hechos y negó haber estafado al pintor. "Debería haber hecho el trabajo y le habrían pagado por completo. Nada de lo que dice es cierto. No le pidieron que hiciera trabajo adicional, fue compensado por otros trabajos que estaba destinado a hacer pero no lo hizo'', comentó furioso el constructor. Así mismo, dijo haber sido chantajeado y difamado, pues todo el trabajo extra habría sido inventado por Reeves.

Finalmente, el constructor afirmó haberse contactado con la policía para solicitar el arresto del pintor y su posterior condena por daños criminales. "No entiendo por qué perderías tu tiempo pintando esas tonterías en lugar de hacer tu trabajo, cuando en este momento podrías haberlo terminado. Esta es la primera y última vez que trabajo con este hombre”, finalizó Taylor.

