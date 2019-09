Ciclista se sostiene de un bus para ir más rápido y descubre pronto que cometió un grave error

Joven ve a un hombre descalzo en la calle, se le acerca y termina llevándose la sorpresa de su vida



Hombre pescó colgado de un drone, pero ahora podría ser enjuiciado y recibir fuerte multa



Intentó ganar velocidad con muy poco esfuerzo y terminó protagonizando una dolorosa escena. Se viralizó en YouTube y otras redes social el preocupante desenlace que tuvo un ciclista que se sostuvo de un bus en movimiento para ir más rápido.

Como podrás apreciar en el clip compartido en YouTube, el joven, que transitaba por una calle de Colombia, logró tomar la empuñadura de la maletera del vehículo de cuatro ruedas y dejarse llevar cuando este empezaba su marcha.

Todo parecía ir bien y, conforme el bus se movilizaba más rápido, el ciclista podía hacer lo mismo; sin embargo, su "aventura" terminó de forma lamentable cuando pasaron por un bache.

El video subido a YouTube nos deja ver que, tras dar una repentina sacudida, el joven perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente al suelo.

Afortunadamente, la caída no fue tan fuerte y el chico resultó con unos cuantos raspones; no obstante, no pudo evitar ganarse el rechazo de algunos usuarios de YouTube que criticaron su accionar.

La publicación acumula miles de reproducciones y cientos de reacciones en YouTube.