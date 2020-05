Cuando parecía que las imágenes compartidas en YouTube responderían a una brutal pelea entre un cachorro y un ciervo, estos animales se encargaron de hacer todo lo contrario.

El video se hizo viral en cuestión de horas. Al iniciar la acción un pequeño cachorro se acerca cuidadosamente al ciervo en un bosque de Miami en los Estados Unidos.

Al parecer existía cierta desconfianza por parte del animal en peligro de extinción que solo habita en los Cayos de Florida.

Mira esta tierna escena

“Mi familia y yo vivimos en No Name Key, Florida, donde tenemos una alta población de un animal único llamado Key Deer (Ciervo de los Cayos). Deambulan libremente. Este ciervo y mi perro (Era) siempre se lamen a través de nuestra cerca y en este día, cuando llevábamos a Era a caminar, se encontraron ‘en persona’ y se dieron besitos”, contó la dueña del can.

Muchos usuarios destacaron la inocencia de ambos animales, aunque reconocieron que al inicio se pensó en el ataque de alguno de ellos.

“Felizmente se trató de un pequeño acto de cariño y no una riña de animalitos”, escribió uno de los usuarios en redes sociales.

