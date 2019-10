▶ Hombre simula ahogarse, llama a su perro y la insólita reacción de este deja sorprendidos a usuarios

La cámaras de seguridad de un tranvía de Moscú, en Rusia, captaron el preciso instante en el que este impactó contra otro tren que estaba estacionado. En las imágenes se puede ver cómo la maquinista estaba distraída utilizando su teléfono móvil al momento del violento accidente. El video es viral en YouTube .

Hay un momento en el que la conductora se da cuenta de que va a impactar con otro tranvía e intenta frenar el tranvía con el botón de emergencia. Pero ya es tarde y acaba chocando. En el video se aprecia cómo los sistemas de seguridad se activan y se despliega las bolsas de airbag, que evita que la conductora sufra daños.

No obstante, los pasajeros que iban en el tranvía no contaron con tanta suerte ya que no contaban con ningún tipo de dispositivo de seguridad. Aunque no se registraron heridos de gravedad, el video muestra cómo el impacto tira a más de uno al suelo y cómo el frenazo hace que salgan despedidos de sus asientos en el vagón.

Las imágenes, que han sido compartidas por el canal de YouTube feather TV, ha recibido numerosos comentarios que consideran que se debería “prohibir el uso de estos dispositivos en este tipo de empleos” y que la actitud de la maquinista del tranvía moscovita fue “muy irresponsable”. Las imágenes son viral en redes sociales.

