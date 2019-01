Culpó a 'Chica Badabun' de arruinar su relación tras exponer que era infiel

No quiso aceptar sus errores. El programa ‘Exponiendo infieles’ del conocido canal de YouTube , Badabun , no deja de sorprender a los usuarios de la plataforma con sus contenidos. Esta vez, Lizbeth Rodríguez, conductora de dicho espacio, expuso los engaños de una mujer con su pareja en México y fue culpada por ella de haber arruinado la relación que tenían.

Sí, tal y como acabas de leer. La ‘Chica Badabun’ acudió a una discoteca y convenció a una pareja de participar en la popular secuencia que llama la atención en YouTube. En primera instancia, le revisó el celular al joven, a quien no le encontró ningún rastro de infidelidad.

Es así como llegó el turno de su enamorada. Ella, en vista de que no quería entregarle por un momento su teléfono a Lizbeth Rodríguez, puso como pretexto de que su batería estaba baja; sin embargo, nada impidió que al final participara en ‘Exponiendo infieles’.

Con clara incomodidad, según el clip viral de YouTube, la mujer veía cómo la ‘Chica Badabun’ revisaba sus redes sociales. En WhatsApp no le encontró nada raro, pero la situación cambió en Messenger, pues ahí se descubrió que mandaba y recibía corazones en un chat con un chico llamado Javi.

Ella aseguraba que solo era un amigo y que de esa manera se trataban, pero su enamorado no creía nada de lo que decía y no podía ocultar su molestia. Por si fuera poco, la situación empeoró cuando Lizbeth Rodríguez halló un mensaje sugerente en el celular. Ello incrementó más el enojo del joven, quien ya quería irse del lugar.

Segundos después, tal y como se observa en la grabación difundida en YouTube, la ‘Chica Badabun’ descubrió que la mujer tenía una foto donde se besaba con otra persona. Su pareja ya no encontraba razones para continuar con la relación. Antes de marcharse, aceptó el dinero de su participación en la secuencia y le agradeció a Lizbeth Rodríguez por abrirle los ojos.

La mujer, al ver que no podía hacer nada por detenerlo, no quiso recibir su parte de la plata ganada y culpó a la ‘Chica Badabun’ de haber arruinado su relación. La grabación de aquel momento no deja ser comentada por los usuarios. Aquí te dejamos el video viral de YouTube para que lo aprecies.



