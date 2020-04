Hay situaciones que si no las vemos con nuestros propios ojos, son difíciles de creer. Para nuestra buena suerte, una cámara en una casa de Tennessee, Estados Unidos, estuvo encendida y pudo registrar el momento en que una mujer tiene un extraño comportamiento en la cocina cuando su hijo toca el trombón. Cuando se compartió el video en YouTube, este se volvió viral, pues ella dejó boquiabiertos a miles de usuarios.

De acuerdo a la publicación, el pequeño tenía que usar el instrumento musical como practica para una presentación. A modo de que también quería compartir tiempo con su madre, decidió hacerlo justo cuando ambos estaban en la cocina.

Es así como el niño empezó a tocar el trombón. Todo transcurría con normalidad, pero al poco tiempo la mujer adoptó un comportamiento extraño. Tal y como vemos en el viral de YouTube, empezó a abrir y cerrar la puerta del microondas y del repostero, siempre siguiendo el ritmo que marcaba el pequeño.

Por si fuera poco, luego golpeó varias veces su cabeza con el mencionado repostero, causando gran asombro en la plataforma. Ya en los instantes finales de la grabación, solo optó por agarrar dos sartenes para hacerlas sonar como platillos.

El video, debido a su contenido, no deja de estar en boca de miles de internautas de YouTube. Actualmente figura entre los clips con más reproducciones. Si aún no lo ves, no desesperes, en esta nota te lo mostramos.

