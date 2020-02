Todos los que hemos tenido algún familiar que ha sufrido de alzheimer sabemos qué se siente que se olviden de ti pero, a pesar de estar ‘acostumbrados’ a esta tipo de situaciones, no deja de ser muy duro el momento y esto lo demuestra un muchacho que subió un video de YouTube donde su madre se olvida de él.

Un video que muestra el triste momento en que una madre de 67 años, que sufre demencia, olvida a varios miembros de su familia, incluyendo a su hijo, se ha vuelto viral en YouTube , conmoviendo a decenas de cibernautas.

Joey (45) es un youtuber que cuenta todas las vivencias que ha tenido que pasar por la enfermedad de su madre Molly, quien ha vivido dos años en un asilo de ancianos luchando contra su trastorno.

En una de las visitas que Joey le realiza a su madre, él le pregunta si sabe quién es, pero ella le responde que no, por lo que el varón casi se pone a llorar. Sin embargo, su madre le toma del brazo y le dice: “Te amo demasiado”.

“Este es un día que no olvidaré. Cuando tu madre no sabe quién eres, sabe mi nombre, pero no quién soy. Intenté tan duro que dijera quién soy, pero ella simplemente no sabía. Siento como si ella acabara de morir. No esperaba esto”, contó Joey en el video de YouTube .

¿Qué es la ‘demencia de cuerpo de Lewy’?

Es una enfermedad degenerativa que se produce cuando se acumula una proteína en una determinada zona del cerebro, la cuál produce unas placas (cuerpo de Lewy) que no permite el funcionamiento normal del órgano con la posibilidad de que este muera en cualquier momento.

