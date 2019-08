Elefantes ‘celebran’ el Día de la Madre y causan asombro por su respetuoso comportamiento

Además de Navidad y Año Nuevo, no existe celebración más especial y emotiva en el mundo que el Día de la Madre, aunque la fecha no sea la misma en todos los países. Un reciente video compartido en YouTube muestra una escena muy particular con motivo de esta celebración en la lejana Tailandia. Las imágenes se han convertido en toda una sensación viral y a continuación te explicamos por qué.

Los tailandeses rinde homenaje a sus madres el 12 de agosto, una fecha que es doblemente especial para ellos porque es el cumpleaños de la reina Sirikit, quien también lleva el título de Reina Madre por ser la viuda del Rey Rama IX, quien gobernó Tailandia durante 70 años.

Al ser una festividad de carácter oficial, no solo hombres, mujeres y niños participan activamente en ella, sino también los animales, según quedó evidenciado en el video de YouTube que te mostraremos al final de esta nota.

El Jardín Botánico de Nong Nooch, ubicado en Pattaya, al este de Tailandia, organizó una celebración muy particular por el Día de la Madre con la participación activa de varios elefantes, grandes y pequeños.

Alrededor de 20 elefantes participaron en una celebración por el Día de la Madre en Tailandia | Foto: YouTube / Viral Press Foto: YouTube / Viral Press

Las imágenes de YouTube muestran cómo los elefantes, ataviados con una especie de túnica de color azul, desfilan por el lugar y rinden tributo a la imagen de la Reina Madre, colocado en una especie de altar adornado con flores, plantas y algunas banderas.

En el video también se ve cómo unos elefantes adultos acarician con su trompa a otros más pequeños, en una clara muestra de amor y respeto entre ellos. Por si fuera poco, los mamíferos también ‘saludan’ a un grupo de ilustres madres que fueron invitadas a esta importante y tradicional fiesta tailandesa.

Llama la atención el respeto que muestran los elefantes cuando saludaron a las madres agasajadas | Foto: YouTube / Viral Press Foto: YouTube / Viral Press

A continuación te dejamos este video de YouTube que está dando mucho de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales. ¿Alguna vez viste algo parecido en el Perú o en otros países del mundo? Déjanos tus comentarios.