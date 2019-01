Escena en la que un perro come popcorn genera preocupación en usuarios

En YouTube circula un video que más que enternecer a los usuarios de la red social, les ha generado preocupación por su contenido, pues en dicho clip que se volvió viral se ve cómo un perro come popcorn mientras está sentado cómodamente en el sofá de la sala de una casa en Pensilvania, Estados Unidos (USA).

Según se aprecia en las imágenes difundidas en YouTube, el perro protagonista de esta historia usaba una polera con la capucha llevada hacia adelante para que sirva como una especie de plato y así contener una gran cantidad de popcorn.

En vista de que el can tenía demasiado popcorn tan cerca de su boca y que aparentemente le gustaba, no paraba de comerlo. Es por eso que diversos usuarios de YouTube no pudieron evitar sentir preocupación por el animal, pues señalaron que el ingerir tanto le podría afectar su salud.

Ellos recalcaron que los dueños del animal no están siendo del todo responsables con su mascota y que aparentemente solo “les causa gracia” lo que hace, ya que grabaron todo la escena que luego se compartió en varias plataformas como YouTube, donde se volvió viral.

También hubo otro detalle que llamó la atención de los cibernautas. Y es que, de acuerdo a la grabación publicada en YouTube, el perro también aparece usando unos lentes, accesorio que consideran que lo hace ver “muy intelectual”.

El video viral de YouTube no deja de generar reacciones en todo el mundo debido a su contenido. Actualmente acumula una gran cantidad de reproducciones y apunta a seguir en aumento en las próximas horas.



