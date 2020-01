Hemos sido testigos de miles de interpretaciones en los colegios donde, por fechas especiales, los estudiantes muestran con mucho ingenio variados números en los que lucen su talento, y estos chicos, al hacerlo, hicieron que miles reaccionaran en las redes sociales.

Los estudiantes Matt Bersi, Hieu Tran, Ian Fisher y Stephen Behrens del colegio de Granbury Highschool en Texas, Estados Unidos, decidieron recrear la coreografía del video “Here it goes again” (“Aquí va de nuevo” en castellano) de la banda Ok Go.

Esta canción que fue lanzada con el segundo disco de la banda en 2006, alcanzó mayor reconocimiento a nivel mundial gracias a su video musical que causó revuelo en YouTube y no tanto por la canción, razón por la cual este clip protagonizado por los estudiantes llegó a hacerse tan famoso.

Actualmente, el video de esta banda original de Los Angeles, cuenta con un total de 50 millones de vistas en YouTube. El video viral de los estudiantes no se queda atrás, pues ha llegado a casi las 7 millones de reproducciones, haciendo que la reacción en redes sea favorable por su intento cómico de recrear el videoclip.

Pasos muy acertados, un poco desfasados, pero aún así una correlacionada y muy similar interpretación la que estos cuatro jóvenes hicieron de la banda Ok Go.

