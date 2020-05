En las últimas horas, un video de YouTube dio la vuelta al mundo por mostrar cómo un gato montés realiza un salto increíblemente largo para llegar hacia el otro lado de un cerco de madera que divide un lago en Pecan Island, Louisiana (Estados Unidos). El video registrado por una persona que estaba cerca del lugar impactó bastante a los usuarios de la plataforma, volviéndose viral.

Resulta que el felino estaba usando el cerco de madera como una especie de camino para cruzar el lago. Cuando ya estaba a mitad de poder lograr su objetivo, el animal se vio obligado a demostrar una gran habilidad suya.

Y es que una parte del cerco que dividía el lago no estaba completo, por lo que para cruzarlo, el gato montés tuvo que realizar un salto increíblemente largo, tal y como observamos en el video viral de YouTube.

La persona que grabó el momento, en un comienzo, pensó que el animal no lo lograría, pero luego quedó sin palabras al ver que el gato montés no tuvo ningún problema y acabó cruzando el lago satisfactoriamente.

El video no tardó en circular en YouTube, volviéndose viral. Miles de usuarios quedaron sumamente sorprendidos por la destreza del gato montés. “Hasta ahora no lo creo”, “no le salpicó ni una gota de agua”, “qué locura, yo me hubiera caído”, son algunos de los tantos comentarios que hay sobre la publicación.

VIDEO RECOMENDADO

Cobra es captada encarando a cuatro gatos y desenlace sorprende a miles de internautas

Cobra es captada encarando a cuatro gatos y desenlace sorprende a miles de internautas

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Mira las divertidas reacciones de los gatos al ver a sus dueños con filtro felino

Mira las divertidas reacciones de los gatos al ver a sus dueños con filtro felino

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

Dos perros callejeros salvan a mujer de ser asaltada por delincuente armado

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida