Una adorable niña interrumpió un noticiero en Rusia para decirle a la conductora que su celular había recibido un mensaje. La presentadora del programa, quién además era madre de la pequeña, no pudo contener su rostro de sorpresa al ver lo que su hija había hecho. El material, que fue transmitido en vivo, quedó grabado y se hizo rápidamente viral en YouTube.

La tierna escena sucedió durante la transmisión de un noticiero en el canal ruso ‘TagilTV’, procedente de la ciudad asiática de Rusia, Nizhny Tagil. El hecho se filmó en el 2012 y en el clip se puede ver a la conductora Anna Kizilova leyendo las noticias del día, cuando su hija Elizabeta inrrumpe en el programa al ingresar a la toma con el celular de su madre en mano.

Al ver a la pequeña entrar sorpresivamente al encuadre, Anna trata se empujarla hacia una esquina; sin embargo, la pequeña Elizabeta no se rindió y continuó insistiendo a su madre para que cogiese el equipo móvil. “Pero mamá, tienes un mensaje”, le decía la niña a la conductora, quién no sabía qué más hacer para que su hija no apareciese en pantalla.

En declaraciones al medio CEN, Kizilova explicó que no tenía con quién dejar a su hija por lo que tuvo que recogerla de la guardería y llevarla directamente al trabajo: “No estaba casada en ese momento y mi madre vivía al otro lado de la ciudad, así que no había nadie con quién pudiera dejarla cuando tenía que ir a trabajar”.

Si bien al inicio del video la mujer luce preocupada, en los últimos segundos se ve que no pudo contener más la risa. Afortunadamente para Kizilova, sus jefes encontraron el hecho bastante divertido y no fue despedida por la linda intrusión. “Estaba preocupada por perder mi trabajo, pero el productor le preguntó al equipo sobre la reacción del público y le dijeron que todo había sido positivo”. Si bien el video es antiguo, recientemente volvió a ser compartido en redes y se hizo viral.

Actualmente, la mujer sigue trabajando como conductora de un programa de noticias y continúa viviendo en la misma ciudad, en compañía de sus hijos y su esposo.

