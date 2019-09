Hombre es despedido de su trabajo por agendar a su jefe como "HDP"

Sujeto encontró una excavadora abandonada en bosque, se acerca y realiza impensado hallazgo



Gustavo Monje fue despedido del trabajo que tenía como panadero en un local de la localidad de Córdoba, en Argentina, tras cometer un insólito error. Y es que su jefe descubrió que lo había agendado en su celular como "HDP". El singular caso es viral en YouTube.

"Le estaba por mandar un audio a un compañero para pedirle que viniera un poco más temprano. El mensaje no se mandó porque no apreté bien el botón y siguió grabando la conversación cuando les contaba a mis compañeros de cómo tenía agendado a nuestro jefe", contó el protagonista de la historia al medio Canal 10 Córdoba.

Creyendo que el audio ya era cosa del pasado, Monje comenzó a contar relajadamente a sus otros compañeros de trabajo, cómo tenía agendado en su celular a su jefe. "'Miren cómo lo tengo agendado a este 'HDP'", se escucha decir al hombre a sus colegas de trabajo.



En ese momento entró una llamada a su celular y al contestar el teléfono vio que la grabación nunca se había detenido. En la confusión trató de borrar el audio, pero ya era demasiado tarde. Su polémica conversación ya había sido enviada al celular de su jefe.

No pasó mucho tiempo hasta que se enteró que había sido despedido. Monje vive con sus cuatro hijos y su situación económica es precaria, por lo que quiere recuperar su puesto de trabajo. El hombre calificó la situación de "vergonzosa" y además indicó que no se arrepiente porque "no cometió ningún delito".