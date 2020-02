Jason Garrett, un estadounidense amante de los perros, ha tomado la decisión de gastar todo sus ahorros en una cirugía de alto riesgo para salvar la vida de su adorada mascota. Su historia se hizo viral en YouTube, después de que el mismo publicara un video contando la trágica enfermedad que padece Lola, su schnauzer miniatura de 12 años, y pidiera a los cibernautas que lo ayuden a través de la web GoFundMe.

Hace unas semanas, la vida de Jason cambió para siempre cuando el médico veterinario le dio la devastadora noticia de que su schnauzer padecía la enfermedad de la válvula mitral. Este mal es bastante común en los canes, afectando sus pulmones y corazón. Debido al complicado diagnóstico, el doctor le dio a Lola un promedio de 8 a 9 meses de vida.

Según detalla en el video subido a YouTube, el hombre se encuentra luchando una batalla contra la depresión severa y trastorno bipolar, un proceso nada fácil pero que junto a su can está logrando superar. “Lola, sin dudas, me ha salvado la vida innumerables veces”, añade Jason, quien no perdió ni un minuto después de enterarse del diagnóstico y comenzó a indagar sobre las posibilidades de que Lola siga con vida.

Durante sus investigaciones, Jason encontró a un médico especializado en revertir la enfermedad de la válvula mitral. Se trata del cirujano japonés Masami Uechi, quien ha inventado una cirugía a corazón abierto con una taza de éxito del 90 por ciento. Sin embargo, al ser una intervención especializada y poco común, el costo es bastante elevado.

“La desventaja es que se trata de 45.000 dólares. Ya he sacado el dinero de mi plan de jubilación, uso cada centavo de mis ahorros, y también estoy buscando vender mi auto si es necesario”, comentó Garrett, quien además ha creado una petición para poder reunir el dinero necesario para el procedimiento.

La solicitud de ayuda fue creada en la página de ‘GoFundMe’ el 22 de diciembre del año pasado, donde Jason contó la situación de Lola y adjuntó dos videos que respaldaban su historia. Los cibernautas no lo pensaron mucho y decidieron apoyarlos, haciendo que sobrepasen su meta con la suma de 46.095 dólares. Gracias a ellos, la cirugía se llevara a cabo en el verano, cuando el doctor Uechi viaje a California.

VIDEO RECOMENDADO

Muere el perrito que vendía cupcakes para pagar su tratamiento contra el cáncer

TE PUEDE INTERESAR

VER MÁS VIDEOS

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche

Super Bowl 2020: millonario pagó 6 millones de dólares por un aviso 30 segundos sobre su perro. (Vid

México, primer país en erradicar la rabia trasmitida por perros 26/01/2020