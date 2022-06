Sentir rabia y frustración cuando te despiden del trabajo de forma injustificada es normal. Sin embargo, a veces la situación se sale de control y los afectados prefieren tomar justicia por sus propias manos en lugar de buscar ayuda legal. Algo así le ocurrió a Evelyn Roldán, quien protagonizó un video viral que dividió las redes sociales.

Momento de furia

La joven de 25 de años no pudo controlar su enojo, luego de que los dueños de un supermercado en Rafaela, ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe (Argentina), decidieron despedirla sin justificación, detalla Milenio.

Ella comenzó a romper varias botellas de vino en la sección de licores del establecimiento. Todo la escena quedó registrada en un clip que acumuló miles de reproducciones y desató una avalancha de comentarios: algunos criticaron la reacción de la fémina, mientras que otros arremetieron contra la tienda.

El testimonio de la mujer

Ante la polémica que generó su comportamiento, Evelyn alzó su voz y contó que siempre recibió malos tratos de los encargados. “Cuando reclamábamos, la encargada nos decía ‘si no les gusta ahí tienen la puerta, váyanse’. Mi familia me veía como llegaba triste del trabajo, llorando. La pase mal”, relató Roldán.

En su descargo público, la chica reconoció que “en ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo”.

Pide nuevo empleo

En diálogo con Mediodía Noticias, Evelyn también aseguró que el clip está recortado “a conveniencia de los dueños” y aprovechó para pedir trabajo. “Me arrepiento porque yo no quería que llegue a tanto, no quería que me haga tan mal (...) Yo sé lo que soy y el esfuerzo que hago en mi trabajo. Sé que voy a conseguir algo mejor”, señaló Evelyn.

