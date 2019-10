La inesperada reacción de un perro de raza bulldog francés, cuando su dueña le mostró una pequeña serpiente hognose, generó curiosidad y se hizo viral en YouTube.

Las imágenes muestran que el can se pone inquieto cuando su dueña le enseña al reptil, al que sostiene cuidadosamente en una de sus manos. El bulldog, de nombre Lily, reacciona de forma nerviosa e incluso retrocede unos pasos cuando ve que la serpiente realiza ligeros movimientos.

Finalmente, cuando se encuentra a una distancia prudente de su dueña, el perro comienza a ladrar, dando a entender así su rechazo hacia la pequeña criatura que tenía frente a sus narices.

“Mi esposo me entregó la serpiente cuando Lily no estaba mirando y la puse detrás de mi espalda. Saqué la serpiente y Lily no sabía que pensar. No creo que un hermano serpiente mascota esté en el futuro”, indicó la responsable del video, según reproduce el canal ViralHog.

