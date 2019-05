Ladrón intenta asaltar tienda de comida rápida pero es “vencido” por la caja registradora

YouTube viral | La inseguridad ciudadana no hace distinciones y así lo deja ver un video que se ha vuelto viral en YouTube. El sistema de vigilancia de un restaurante de comida rápida en Miami (Florida, EE.UU) muestra el preciso momento en que un ladrón con pistola en mano intenta apoderarse del dinero de las ventas del día, pero luego de un fallido asalto se marcha con las manos vacías.



Este bochornoso hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 25 de abril. El delincuente se acercó a la ventanilla de la atención para autos y amenazó a los empleados del local con su revolver.



En primer momento, la mujer es atrapada por los nervios y comienza a mirar a todos lados sin saber que hacer e inmediatamente llega un segundo trabajador que la jala y la saca del lugar para resguardarse y no ser alcanzado por alguna bala que se podría escapar al malhechor.



Durante más de dos minutos, el ladrón intentó abrir la caja registradora, pero finalmente se dio por vencido y se retiró. Lo que no se dio cuenta fue que por la desesperación de no poder abrir la caja, dejó al descubierto su rostro y ya ha sido identificado. En las próximas horas seria detenido por la policía de Miami.



La escena generó ocurrentes comentarios entre los usuarios de YouTube, quienes aseguraron que este malhechor podría ser parte del top 10 de los ladrones más tontos del mundo y su acción lo demostraría.