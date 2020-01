Un terrible acto de crueldad animal se ha difundido en redes sociales en las últimas horas. El video viral en YouTube, que fue registrado en Chongqing, al suroeste de China, muestra como un parque temático tuvo la pésima idea de promocionar sus atractivos lanzando a un cerdo desde 70 metros de altura realizando puenting.

El evento publicitario generó indignación en millones de usuarios en distintas redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, entre otras, y en organizaciones animalistas. El hecho ocurrió el 18 de enero pasado en el parque temático llamado Meixin Red Wine Town.

Maltrato animal: promocionan parque temático en China realizando puenting con un cerdo. | Foto: Captura

Los representantes decidieron llamar a la activación como “Puenting del cerdo dorado” y fue realizada con el fin de celebrar la apertura de la nueva atracción del mencionado parque de actividades. El clip también fue subido a Weibo, una famosa red social en China en donde también fue rechazado por millones de usuarios.

Las terribles imágenes muestran como el cerdo, visiblemente estresado, es trasladado a una plataforma de aproximadamente 70 metros de altura y con una capa color morado lo amarraron y arrojaron desde allí. El indefenso animal, que no tenía como defenderse, solo chillaba sin parar evidenciando el miedo e impotencia que sentía.

Maltrato animal: promocionan parque temático en China realizando puenting con un cerdo. | Foto: Captura

Las imágenes, que se hicieron viral en YouTube, no tardon en llegar hasta la organización de protección animal PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, por sus siglas en inglés) que se pronunció y catalogó el acto como crueldad animal.

«Esto es crueldad con los animales en su peor momento. Un salto en bungee es una experiencia aterradora incluso para los humano; solo imagine el terror absoluto de ser colgado por las patas y arrojado desde una plataforma alta. Ese es el trato que recibió este cerdo, todo por una risa barata. ¿Bien adivina qué? Nadie se ríe», sostuvo Jason Baker, vicepresidente de campañas internacionales de PETA a UNILAD.

Pese a las fuertes críticas por parte de la comunidad en redes sociales y organizaciones animalistas, no hubo ninguna sanción para la empresa Meixin Red Wine Town pues en China aún no existe legislación que prohíba el abuso y maltrato hacia los animales.

«Los cerdos experimentan dolor y miedo, al igual que nosotros, y este tipo de espectáculos repugnantes de publicidad deberían ser ilegal. El parque temático merece cada reacción violenta que está recibiendo en redes sociales, y la respuesta enojada del público chino debería ser una llamada de atención a los responsables políticos de ese país, que deben implementar leyes de protección animal de inmediato», indicó Jason Baker.

