Una familia recibió durante una semana la visita inesperada de un ocioso mapache, quien se subía por el ducto de ventilación y trataba de ingresar a la propiedad. Sin embargo, al final solo lograba asomar su hocico y patas delanteras.

El curioso momento fue compartido en la red social de YouTube , en un video de 1 minuto 20, donde muestra al animal en su lucha para poder salir completamente del angosto orificio de la casa.

Este suceso ocurrió en una propiedad en la ciudad rusa de Vorkutá (República de Komi) y la hermana de la dueña del piso, Yelena Lóginova, fue quién compartió a los medios locales las fotos y video del pesado mapache de aproximadamente unos 15 kilos.

La familia manifestó a los medios que ellos se encargaban de alimentar al animal para que saliera de su escondite y no se perdiese en el laberinto de los conductos de ventilación, pues no se sabe a ciencia cierta si su fracaso de no ingresar a la casa fue debido a la estrechez del conducto o a su exuberante cuerpo.

Por suerte, la operación de rescate fue todo un éxito y el mapache pudo salir del agujero para reunirse con su legítimo dueño, que vive en el mismo bloque residencial.

