Una mujer metió a dos amigos en el baúl de su automóvil para llevarlos a una fiesta clandestina que organizaba por el cumpleaños de su hijo en el barrio de Pilar, Argentina. Las imágenes fueron difundidas por el canal América 24 y ya circulan en YouTube.

El hecho ocurrió el pasado lunes pero recién el viernes se filtró el video de seguridad del country donde ocurrieron los hechos.

Según informa el diario Clarín de Argentina, se trata de un delito de violación de la cuarentena, por lo que será la Justicia Federal la encargada de investigar y sancionar como corresponda.

El video de YouTube deja ver cómo la mujer baja del vehículo (en el que viajaba junto a su hija) en una zona del country ubicado exactamente entre las calles Las Glicinas y Los Jazmines.

Un patrullero se acercó luego de que este video se viralice para tomar las primeras versiones sobre lo ocurrido. El vigilante del lugar señaló que ningún vecino se había quejado de cosas extrañas o ruidos molestos.

La mujer responsable de este delito contó en el chat vecinal que celebró el cumpleaños de su hijo solo con gente residente en su casa (total 7 personas).

Las imágenes, sin embargo, son contundentes. Dos personas bajan de su baúl y salen del vehículo. Como es público, están prohibidas las reuniones en Argentina, país que ha mostrado un aumento constante de casos de coronvirus.

Por si fuera poco, los que aparecen en el clip de YouTube no solo no respetan el distanciamiento, sino que además no usan mascarillas.

El presidente Aníbal Fernández ha dejado en claro que en su país la cuarentena seguirá todo el tiempo que deba de seguir, pues la prioridad es no sobrecargar el sistema de salud y así ocasionar más muertes por el COVID-19.

