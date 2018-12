Motociclista realiza increíble pirueta al saltar sobre aeroplano en pleno vuelo y sorprende en redes

En YouTube suelen compartirse videos que llaman la atención de los usuarios por su contenido. Precisamente, en la popular red social, circula un clip que de inmediato se volvió viral debido a que muestra el momento en que un motociclista realiza una increíble pirueta al saltar sobre un aeroplano en pleno vuelo. Todo fue grabado en Luisiana, Estados Unidos (USA).

Seguramente quería ser protagonista de una escena muy particular y finalmente lo logró. Según se observa en la grabación publicada en YouTube, el hombre, a bordo de la motocicleta, se mostraba decidido a ir rápido hacia una rampa instalada en medio de la pista para impulsarse y estar en el aire lo más alto posible, mientras que un aeroplano, que estaba lejos, se acercaba.

Lejos de sentir temor de que el avión esté por pasar en ese instante muy cerca de donde iba a realizar la pirueta, el motociclista continuó con su accionar y se elevó tan alto que pudo saltar sobre el aeroplano en pleno vuelo, tal y como nos muestra el clip viral de YouTube.

Diversos usuarios no pudieron ocultar su asombro al ver el video viral de YouTube, sosteniendo que no esperaban que alguien fuera capaz de hacer algo similar, como si no hubiera riesgo alguno de perder la vida.

El video viral de YouTube dura apenas tres segundos y no ha tardado en dar la vuelta al mundo. Aquí te dejamos el clip compartido en la plataforma para que lo aprecies.



