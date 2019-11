En el estado de Nueva Gales del Sur, el incendio forestal que vive el país de Australia se ha propagado tanto que se ha convertido en algo incontrolable, tanto así que los animales están sufriendo los azotes de la ‘ola de fuego’ que está quemando su hábitat.

49 incendios forestales en total de los cuales 25 han sido catalogados como incontrolables por los bomberos del lugar por lo que se está procediendo a hacer la evacuación de todas las personas del sitio; sin embargo, lo mismo no pasa con lo animales ya que no todos están dispuestos a dejar el lugar en el que viven o simplemente se desorientan, así como este koala que estuvo al borde de la muerte si no fuera por una mujer que pasaba por el lugar.

Un video de YouTube nos muestra el preciso instante en el que la mujer se manda a rescatar al animal que gritaba de dolor sin recibir caso alguno. Para esto, ella tuvo que adentrarse en el bosque en llamas, sacarse la casaca que llevaba y coger al koala con el que salió corriendo del sitio.

Tras esto, ella lo llevó a ‘un lugar seguro’ en donde le tiró agua por todo el cuerpo y una vez más tranquilo, se lo llevó a la veterinaria más cercana. “Sus pies están completamente quemados y tiene quemaduras en el pecho y el estómago”, le dijeron a 9News , “Le han vendado y le han dado antibióticos, pero tendrá que cuidarlo mucho si se recupera”.

