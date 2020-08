Un video viral difundido en YouTube y captado en Ecuador viene siendo muy comentado por los internautas de las distintas redes sociales. Según se pudo conocer, la protagonista del clip le fue infiel a su pareja a solo días de casarse y todo fue grabado por la propia suegra.

Las impactantes imágenes muestran cómo la suegra, con celular en mano, siguió muy de cerca a la joven y quedó sin palabras al ver como ella ingresaba a un hotel acompañada de un hombre que no era su hijo.

“Te juro que te me has caído del pedestal Karina, te me has caído del pedestal. ¿Qué hacías con este señor aquí? ¿Dime qué hacías? ¿Engañando a mi hijo”, se le escucha decir a la suegra muy ofuscada, en el video viral que es tendencia en YouTube .

“Karina, te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tú hagas esto, definitivamente, qué vergüenza; tú llegaste a nuestra casa y te hemos apoyado, esto es una pesadilla”, continúo reclamando la madre del futuro novio.

La señora decidió exponer ante las redes sociales la actitud de la joven y los internautas expresaron su malestar ante el evidente hecho de infidelidad que cometió. Se pudo conocer que la futura nuera alegó que había asistido al hotel solo para conversar con el otro hombre.

