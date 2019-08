Mujer evita ser atacada por feroz puma gracias a una canción de Metallica

Creyeron encontrar a perro encerrado en auto, rompieron la ventana y se dieron la sorpresa de sus vidas



Coloca carnada en estanque y capta cómo espeluznante criatura emerge de las profundidades



Un día normal. Nada hacía presagiar que sería el día más angustioso de su vida cuando vio algo a lo lejos. Una mujer de la localidad de Vancouver, en Canadá, se salvó de ser atacada por un puma luego al ahuyentarlo con una canción de la banda Metallica. La escena, registrada en video, se ha vuelto viral en YouTube.

El hecho ocurrió el pasado 23 de julio, mientras Dee Gallant, de 45 años, se encontraba paseando con su perro en un bosque de la zona, cuando el felino apareció repentinamente y comenzó a acecharlos.

Gallant intentó espantar al puma, que llegó a estar a escasos 15 metros, agitando los brazos y vociferando gritos sin llegar a tener éxito. El animal seguía parado frente a ellos con una mirada fija, tal como muestra el video que ella misma grabó y que se hizo viral.

No fue hasta que decidió dejar de grabar para acceder a la biblioteca de música de su smartphone y empezar a reproducir a todo volumen la canción 'Don't Tread On Me' de la legendaria banda estadounidense Metallica que el felino cesó en su acecho.

"Pensé que [la canción] era perfecta porque daba el mensaje que quería enviar, y es una canción que suena realmente intimidante. Tan pronto como escuchó la primera nota, salió corriendo. Se había ido", aseguró Gallant.

La mujer admitió que se encontraba nerviosa después del encuentro, pero también cuando ya había perdido de vista al puma, y aseguró que se mantuvo cautelosa durante todo su regreso a casa.