Intentó jugarles una pesada broma a sus mascotas y se llevó la lección más dolorosa de todas. El preciso momento en que una mujer quiso confundir a sus loros al utilizar una mascarilla de barro en el rostro, fue compartido en video y se hizo viral en YouTube por la manera en la que uno de ellos reaccionó.

El registro de YouTube, grabado en Maui, Hawái, muestra a una joven que, como parte de un tratamiento de belleza facial, decidió colocarse una mascarilla de barro para mejorar la textura de la piel de su rostro.

Una tarde cualquiera, poco antes de darse una ducha, la protagonista del video de YouTube quiso gastarles una broma a sus loros y se grabó frente a ellos en el preciso instante en que tenía la mascarilla en su cara.

La mujer, sin medir las consecuencias de su acto, mira a sus mascotas e incluso les hace aterradoras muecas, con la finalidad de asustarlos. Sorprendidas e inquietas, las aves no dejan de mirar a su dueña, a quien parecen no reconocer debido a la mascarilla.

Al final del video de YouTube, de 20 segundos de duración, se ve que uno de los loros, quizá asustado por la presencia que tenía enfrente, se coloca de perfil y le da un picotazo en la nariz a su irreconocible dueña, quien solo atinó a reír y seguir grabando el jocoso momento.

“Mis loros no saben quién soy cuando me pongo la máscara de barro. ¡Se vuelven locos y me muerden! Cuando están en modo ataque, se hinchan y actúan como grandes y duros”, dijo la protagonista del clip compartido por el canal de YouTube ViralHog.