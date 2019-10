Joven abrazó a la asesina de su hermano mientras esta era enjuiciada

El doloroso ‘karma’ instantáneo que recibió un ladrón tras intentar robar un auto

Una de las más recientes audiciones a ciegas de la edición española de ‘La Voz Kids’ deleitó no solamente a los ‘coaches’ del programa de Antena 3, sino también a miles de usuarios en YouTube, plataforma en donde la presentación acumula más de 120 mil reproducciones.

El responsable es Pablo Castiñeira, un niño de solo 10 años oriundo de La Coruña que llegó al show para demostrar su talento para el canto interpretando 'Sweet Child O' Mine', popular tema de la banda de hard rock Guns N' Roses.

El pequeño explicó que canta desde que tenía dos años y que su momento favorito del día para hacerlo es por la tarde. Además, se considera una persona abierta a diversos géneros como el reguetón o el pop, aunque su favorito es el rock.

Como podrás apreciar en el video de YouTube, el equipo completo de entrenadores conformado por figuras como Rosario Flores, Melendi, Vanesa Martín y David Bisbal quedó sorprendido al escuchar la melodiosa voz de Pablo.

"El escenario de La Voz Kids no me impone, estoy contento. Aunque sea grande, no me preocupa", afirmó el menor.

Mira a continuación el video publicado por la cuenta de YouTube de La Voz Kids: