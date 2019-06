El conmovedor momento en que un hombre se hace amigo de una nutria

► Emily Ratajkowski hizo suspirar a sus fans, por enésima vez, con estas picantes fotos veraniegas



► Yanet García hizo suspirar a muchos usuarios con esta foto



Un hombre y una nutria protagonizan un video que ha enternecido, desde el primer segundo, a decenas de usuarios de YouTube. El mismo fue compartido por el canal ViralHog, conocido por subir grabaciones que más temprano que tarde se vuelven virales.

Este clip, que dura un minuto, muestra al animal notoriamente atraído por el sujeto, quien no deja de hablar. En un momento del video se aprecia cómo el vivíparo se echa panza arriba, tal como lo hacen los perros cuando desean que alguien les rasque la barriga.

De acuerdo con la descripción del material, que fue subido a YouTube el 21 de junio, el inusual encuentro tuvo lugar en la isla Kodiak, Alaska, Estados Unidos.

De igual forma, se supo el nombre que recibió el mamífero. "Conocí a Otto, la nutria", se lee en el resumen del clip, el cual cosechó algunos comentarios por parte de los usuarios.

"No suelo hacer caso a las recomendaciones que me da YouTube, pero esta vez sí y no me arrepiento. En verdad, es bellísimo", manifestó un cibernauta.