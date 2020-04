En las últimas horas, un inquietante video en YouTube ha empezado a hacerse viral. La grabación fue realizada en el condado de Cambridgeshire (Inglaterra) y ha dejado a sus miles de habitantes, e internautas en todo el mundo, con la boca abierta, pues todos quieren saber qué es lo que atravesó los cielos del país británico el pasado miércoles 15 de abril. Aquí te contamos la verdad.

Gerry Underwood, residente del mencionado condado, aseguró que una “bola de fuego” estuvo en el cielo aproximadamente por 20 minutos y luego “desapareció detrás de unos árboles". Según él, el extraño ‘objeto’ se “movía muy lento. Parecía una estela química (chemtrail en inglés) muy gruesa para empezar. Tenía forma de una nube corta y delgada. No se estaba moviendo rápidamente en absoluto. Estoy bastante seguro de que no era un meteorito, porque desaparecen en segundos. Hemos visto cientos de estrellas fugaces, pero definitivamente no era eso. Estaba bajando muy lentamente y en espiral. Empezó a brillar de color naranja como pueden ver en las fotos. También, había llamas saliendo de la parte trasera. Era realmente inusual”, manifestó Underwood, de 55 años a los medios británicos.

Asimismo, la joven Lucy Basaran, del pueblo de Walsall, en el condado de West Midlands, le contó a Daily Mail que también vio el extraño fenómeno: “Ayer por la noche, antes de que oscureciera, noté una luz brillante fuera de mi ventana. La luz estaba justo por debajo del nivel de las nubes y era naranja brillante. Al principio pensé que se trataba de las luces de un avión, aunque era demasiado brillante así que seguí mirando. Era como si hubiera un coche en el cielo con las luces al máximo. Soy muy escéptica, pero esto me demuestra que hay algo fuera en el espacio. Luego, escuché que se suponía que había lluvia de meteoritos, y me hizo pensar que tal vez están interesados en nuestro planeta”. Esta historia se hizo viral en YouTube.

La mujer creyó, en definitiva, que la rara “bola de fuego” era producto de alguna fuerza extraterrestre, mientras que el hombre estaba muy seguro de que una teoría conspirativa, como la de los chemtrails, había provocado esta supuesta estela de fuego en el cielo de Inglaterra. Sin embargo, los expertos de la National Space Academy explicaron que el “objeto en llamas” posiblemente haya sido un contrail o una estela de condensación: nubes en forma de línea que son producidas por los gases de los motores de los aviones o cambios en la presión del aire.

“Probablemente haya sido un estela de un avión de gran altitud iluminada por la puesta del sol. Debido al bajo ángulo del sol, y al color rojo-naranja, se ilumina mucho más la estela. A medida que el sol desciende, da la sensación de que la estela iluminada se ‘mueve’ hacia adelante, cuando en realidad es sólo el sol ‘acechando’ el rastro. El ‘giro’ en espiral puede explicarse por los vientos de gran altitud que perturban y causan turbulencias. Con la mayoría de los aviones en tierra y cielos despejados, no es sorprendente que este efecto natural haya llamado nuestra atención”, manifestó Sophie Allan, integrante de la National Space Academy, según Cambridgeshire Live.

¿Qué son los chemtrails?

Estelas químicas, quimioestelas o chemtrails (en inglés) es una teoría conspirativa que plantea la creencia errónea de que las estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones que navegan a gran altura son en realidad “estelas químicas” compuestos por agentes químicos o biológicos rociados con fines nefastos no revelados al ciudadanos común. Los creyentes en esta teoría conspirativa aseguran que si bien las estelas de vapor normales se disipan rápidamente, las chemtrails permanecen más tiempo y contienen sustancias adicionales.

Los que comparten esta teoría especula que el propósito de la liberación química sería para controlar el manejo de la radiación solar, modificar el clima, manipulación psicológica , control de la población humana o una guerra biológica, y que estas estelas diseminadas en el aire causan enfermedades respiratorias y otros problemas de salud.

