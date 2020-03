Peluqueros hacen cortes a distancia por temor a contagiarse de coronavirus

El coronavirus ha provocado una serie de cambios en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo, especialmente en China, donde se originó. Con la finalidad de prevenir la propagación de la enfermedad, los ciudadanos chinos están evitando los apretones de manos y el contacto físico. Por ese motivo, unos jóvenes crearon el ‘Wuhan Shake’, una nueva forma de saludar. También los peluqueros de ese país han buscado la manera de seguir trabajando, pero sin contagiarse.

Los estilistas del sur de China decidieron no solo evitar saludar a sus clientes, sino que también encontraron la forma de mantener una distancia segura mientras realizaban su trabajo. En las redes sociales circulan varios videos e imágenes en las que se observa a los peluqueros utilizar varas o palos como extensiones para cepillos, peines, secadoras de cabellos y hasta afeitadoras.

También se puede apreciar a los estilistas utilizando mascarillas, guantes e incluso trajes especiales para que no ingrese ningún tipo de virus. Esta técnica de ‘corte de cabello a larga distancia’ se puede ver en varios videos que se han vuelto virales en las redes sociales , sobre todo, por la forma y las ganas de querer seguir trabajando pese a la propagación del coronavirus .

Uno de los peluqueros dijo que, aunque este método no es del todo cómodo porque no hay como manipular las herramientas con las manos, el objetivo es seguir atendiendo a los clientes. No cabe duda que los ciudadanos chinos poseen un ingenio único y pese a la crisis generada por el Covid-19 han encontrado la manera de seguir brindado servicios.

