Los perros pueden tener comportamientos muy graciosos. Precisamente, un can que vive en Alberta, Canadá, ha divertido bastante a los usuarios de YouTube por protagonizar un video viral donde se echa en medio de la pista por no querer caminar con su dueña.

De acuerdo a la publicación, la mujer estaba paseando a su mascota con normalidad, pero todo cambió cuando el animal decidió de pronto echarse en medio de la pista, accionar que tomó por sorpresa a su propietaria.

Ella no entendía lo que pasaba. Al comienzo le habló para que se levantara, pero su perro no le hacía caso. En vista de que era peligroso permanecer mucho tiempo en la pista, optó por dejar un paquete que tenía a un lado para acercarse a su can y alzarlo, tal y como observamos en el video viral de YouTube.

Cuando después fue a recoger su paquete, el animal aprovechó para volver a echarse, lo que generó risas en la persona que grababa desde la ventana de su casa. La mujer, al darse cuenta de eso, intentó nuevamente convencer a su mascota de seguir caminando, pero fue en vano.

Solo en el momento en que decidió sacarle la correa y avanzar por su cuenta para hacerle creer que se iba sola, el perro se puso de pie y corrió tras ella. Miles de usuarios de YouTube soltaron múltiples carcajadas al ver la escena viral.

