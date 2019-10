► Perro es hallado vivo debajo de edificio un mes después del paso del huracán Dorian

¿Piensas que tu perro es el mejor del mundo con su habilidad para dar la mano o hacerse el muertito? Es que no has visto a algunas mascotas que han ‘desarrollado habilidades’ casi humanas, que los han convertido en celebridades de YouTube y otras redes sociales.

Tal es el caso de Dude, un cachorro de raza husky siberiano, que junto a Everlee, una pequeña de dos años que reside en Washington, Estados Unidos, han conquistado las redes sociales con una habilidad insospechada.

Como podrás ver en las imágenes, el can ‘entona’ algunas notas al mismo tiempo que lo hace la pequeña. Lo más sorprendente es que, según informaron sus padres, fue el can el principal responsable del acto que se volvió viral en YouTube.

El can fue blanco de muchos comentarios por parte de los internautas. (Foto: Referencial - Pixabay)

"Everlee es una niña con retraso en el habla debido a su epilepsia. Ella y Dude han sido inseparables desde el día en que fue traída a casa desde el hospital. Él siempre está cerca a ella. De hecho, fue él quien le enseñó a hacer esto", escribieron.

El instante, registrado en video y publicado posteriormente en YouTube, desató toda clase de reacciones entre los usuarios que quedaron cautivados con el 'número musical'.

"Un minuto de pura ternura", "ese perro podría dar clases de canto", "nada más puro que el lazo entre un niño y su perro", son algunos de los comentarios que generó el clip.

Hay algunos cibernautas que indicaron que el cariño que tiene la mascota con la niña será para toda la vida y que es un gran apoyo para que se recupere.

Quizá este nuevo dúo musical grabe un disco en los próximos días, lo que se sabe, de momento, es que han sido un boom luego de que publicaran el clip en YouTube. ¿Crees que se merecen una segunda parte?

La publicación acumula más de 160 mil reproducciones y cientos de 'me gusta' en YouTube.

