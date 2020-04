Un perro que vive en Massachusetts, Estados Unidos, ha causado múltiples carcajadas en los usuarios de YouTube al protagonizar un divertido momento registrado en video. Resulta que el curioso can olvidó un importante detalle cuando quería entrar a su casa. El dueño del can no podía creer lo que pasaba y grabó todo. La escena al compartirse en la mencionada red social, dio la vuelta al mundo, volviéndose viral.

El animal de esta historia había salido un rato de la vivienda para distraerse. Cuando creyó que ya era hora de volver para descansar se topó con un ‘serio problema’, pues la puerta estaba cerrada y no sabía abrirla.

Sin embargo, ello no era un inconveniente en realidad. Lo que sucede es que el perro nunca se percató que la puerta ya no tenía ningún vidrio, por lo que bastaba simplemente con pasar. Al no darse cuenta de ese importante detalle, se desesperó, tal y como observamos en el video viral de YouTube.

Su dueño, que estaba cerca, se percató de lo que ocurría. Tras prender la cámara para registrar todo, fue hacia la puerta para explicarle que podía ingresar por su cuenta, pero el can no entendía nada.

El joven utilizó su mano para demostrarle que no había ningún vidrio e incluso, al ver que el perro no se percataba del estado de la puerta, salió de la vivienda sin abrirla, lo que confundió todavía más al animal.

En vista de que el can no comprendía la situación, su dueño tuvo que abrirle la puerta. La escena fue catalogada como divertida e increíble por parte de los usuarios de YouTube, quienes no esperaban que un perro no fuera capaz de darse cuenta por sí solo.

VIDEO RECOMENDADO

Perros rezan con su dueño antes de comer

Perros rezan con su dueño antes de comer

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Perro salchicha se vuelve viral por hacer delivery

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche