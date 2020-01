El preciso momento en el que este perro sufrió un paro cardiorespiratorio y si no estuviera ahí su entrenador con conocimientos de primeros auxilios en animales, quizá el can en estos momentos no estaría vivo.

‘Sugar’, nombre del perro protagonista de esta grabación viral subida a YouTube , se encontraba entrenando con sus dueños y su entrenador en un circuito para animales que solía realizar todos los días sin problema alguno; sin embargo, uno de estos días pasaría algo impactante.

Mientras terminaba la carrera y sus entrenamientos, ‘Sugar’ empezó a tambalear extrañamente, tanto así que cayó al pasto, motivo por el cuál su dueña fue corriendo a ver qué sucedía y mientras la abrazaba, hizo un momento de silencio para tomarle el pulso y su corazón no latía, así como tampoco respiraba, dejándolo muy cerca de la muerte.

Ante esto, el entrenador sacó a la muchacha a un lado y procedió a hacerle tratamiento de RCP al animal, que a pesar de los intentos este no se movía para nada, así que siguió intentando sin rendirse por unos minutos mientras la chica gritaba y lloraba porque parecía que su compañero ya se había ido; sin embargo, la historia tuvo un final feliz.

Tal como el video de YouTube lo muestra, el entrenador Ron Pace llegó a hacerle hasta respiración boca a boca a ‘Sugar’, consiguiendo que esta regrese a la vida lentamente y comience a bombear sangre en su corazón y vuelva a respirar.

Así fue como su dueña abrazó a 'Sugar' luego de que 'resucitara' gracias al RCP que le aplicó Ron Pace, su entrenador. (Foto: YouTube Viral)

La alegría no se hizo esperar por parte de la dueña que lloraba de felicidad al ver cómo se levantaba su perro, aunque con un poco de dificultad.

Esta historia no queda ahí ya que el animal protagonista del clip de YouTube fue diagnosticada, posteriormente, con diabetes, así que tiene que llevar un cuidado distinto al que tenía.

