Perro sube a un skate, se anima a dar un paseo y provoca gracioso accidente

Se dice que los perros son de los animales que no solo acompañan a los seres humanos sino que también imitan algunas de sus costumbres. Eso quedó evidenciado en un curioso video de YouTube que al ser compartido se hizo viral y ha arrancado carcajadas en miles de usuarios de la popular plataforma.

La historia que te contaremos a continuación ocurrió el pasado 7 de mayo en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México. En una céntrica plaza, un perro quiso experimentar algo diferente y decidió subirse al skate (patineta) de su dueño para intentar dar un corto paseo por el lugar.

Según se ve en las imágenes de YouTube, el perro de color negro coloca sus patas delanteras sobre la tabla y con las traseras se da impulso hasta que empieza a avanzar en forma recta.

El can se muestra tan absorto con su nuevo ‘juguete’ que no paró ni un instante y parecía que nadie podría detenerlo en su flamante experiencia. Sin embargo, el entusiasta animal no midió el peligro de su acto y en plena faena chocó contra un puesto de venta de bebidas, trayendo al suelo varias botellas de refresco. Por suerte, los envases eran de plástico y ninguno se rompió.

El video viral de YouTube muestra también la reacción de los vendedores, que en el preciso momento de la colisión se encontraban en una actitud bastante relajada y cariñosa.

Las imágenes terminan con el can retirándose del lugar con cara de arrepentido, tal vez siendo consciente de que su travesura le costó caro y casi le malogra el negocio a los comerciantes afectados.

Mira a continuación el video de YouTube y compártelo con todos tus amigos y contactos en las redes sociales: