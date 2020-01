Muchas personas suelen manifestar que cuando dos animales de distintas razas se crían juntos desde muy pequeños pueden llegar a ser grandes amigos y tal parece que un video de YouTube les podría dar la razón, pues en la grabación se ve claramente cómo un perro y un gato descansan sin problemas en la misma cama. La tierna escena, que se registró en una casa ubicada en Los Ángeles (California, Estados Unidos ), se volvió viral rápidamente en la plataforma .

De acuerdo a la publicación de la popular red social , ambos animales decidieron cubrirse gran parte del cuerpo con una frazada mientras estaban echados en la cama de la habitación de su dueño.

Ello llamó fuertemente la atención del hombre, quien no dudó en sacar su cámara para grabar todo. Pese a que el can lo notó, no se movió, pues estaba tan cansado que apenas podía mantener sus ojos abiertos. El gato, en cambio, al ver a su amo, se mostró alerta y, en cierta forma, confundido, pero tampoco hizo un movimiento que ‘desarmara’ su postura con su amigo.

El video viral, que posteriormente fue compartido en YouTube , llamó la atención de muchos usuarios, al punto de obtener, en cuestión de minutos, miles de reacciones y reproducciones.

“No cabe duda que les gusta pasar tiempo juntos, qué éxito”, “no hay una escena más linda que esta”, “increíble, se les ve demasiado adorables”, son algunos de los tantos comentarios que realizaron los cibernautas de la mencionada plataforma .

