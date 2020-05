Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus, de a poco vuelve a la normalidad. Las familias salen a las calles tomando las medidas de prevención del caso para evitar ser contaminados, pero existen algunos otros peligros que pueden saltar de imprevisto. Las imágenes ya son virales en YouTube.

Una familia decidió dar una caminata por la montaña. Todo iba bien hasta que un oso pardo empezó a seguir al hijo de 12 años, por lo que se las tuvieron que ingeniar para que vuelva sano y salvo.

Las imágenes muestran cómo Alessandro logró alejarse despacio y tranquilo del enorme oso que lo había seguido fuera del bosque.

El encuentro cercano del niño con el enorme animal ocurrió durante un picnic familiar en las montañas de las Dolomitas de Brenta.

El video muestra al joven caminando lentamente mientras quien graba el video le indica: “Ven Ale, no lo mires. Mantén la calma”. Las imágenes son virales en YouTube.

Loris Calliari, el padrastro del niño capturó el momento. En conversación con CNN explicó que Alessandro ama a los animales y en particular a los osos, por ello, cuando vio al animal, le pidió que le tomara una foto con él.

“Me di cuenta de que se estaba moviendo y le dije (a Alessandro) que caminara lentamente, que tuviera cuidado, que tomaría una foto, pero que se moviera”, dijo Calliari.

“Al principio estaba nervioso, pero luego vi que el oso no estaba asustado, no estaba amenazando, así que me tranquilicé”, agregó.

Mientras todos intentaban estar tranquilos, la madre y la abuela del niño estaban completamente asustadas y gritaban.

