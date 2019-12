Siempre hay una primera vez. El invicto campeón mundial de cachetadas Vasily Kamotsky, más conocido como el “rey de las cachetadas”, ha registrado su primera derrota ante su paisano Vyacheslav Zezulya durante un campeonato realizado en Rusia. Ha caído por primera vez en un duelo de bofetadas.

Kamotsky, tiene 28 años, pesa 168 kilos, y es un granjero de la región rusa de Siberia que en los últimos meses se ha vuelto una celebridad en las redes sociales gracias a su talento de repartir cachetadas. Es el imbatible ganador del “Slapping Championship” y hasta ahora nadie había sido capaz de derrotarlo en ningún combate. El video de su derrota es viral en YouTube .

A pesar de que Kamotsky golpeó primero, Zezulya aguanto y fue capaz de endosarle una cachetada devastadora. El campeón no soportó la bofetada rival y tuvo que ser ayudado por parte de la organización para no caer al suelo. “Me pegó un buen gancho... y me gustó. Me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí”, reveló Kamotsky a las cámaras del evento.

Sin embargo, el campeón siberiano considera que el triunfo de su rival es, al menos, controversial. “Yo sólo le pegué a un 25% de mi potencial... y él me pegó un gancho que me dejó fregado. Realmente no fue un bofetón, fue un gancho”, afirmó Kamotsky.

Los concursos de cachetadas son una disciplina que ha ganado mucha popularidad en el norte de Europa y en los países del este. El primer campeonato de cachetadas de América Latina se realizó el sábado 7 de diciembre en Lima y tuvo a un venezolano como ganador. Con esta victoria, Zezulya se lleva 675 euros y el orgullo de haber vencido a quien se consideraba imbatible.

