El show de Jennifer Lopez y Shakira en el medio tiempo del Super Bowl fue uno de los más espectaculares de la historia. Su actuación fue bastante comentada en las redes sociales, donde acumula varios millones de reproducciones. Sin embargo, no fue del agrado de todo el mundo.

El exentrenador de fútbol americano y pastor Dave Daubenmire anunció que planea demandar a la NFL por lo que considera fue un show para adultos. En un video que ya es viral en YouTube , Daubenmire explica que quiere demandar por 800.000 dólares a la NFL y al patrocinador del show de medio tiempo.

“¿Hubo algún tipo de advertencia? Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación de un club de striptease en el medio tiempo del Super Bowl”, dice Daubenmire en el video. Además reveló que estaría buscando asesoría legal para entablar la demanda.

“Sí, un tribunal podría decir que esto no se aplica aquí porque el derecho a producir cine para adultos no anula el derecho a no verla. Bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla en mi sala”, protesta Daubenmire quien considera que las coreografías de JLo y Shakira no eran aptas para todos.

