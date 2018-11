Un hombre se volvió protagonista de un video viral de YouTube al ser grabado en el momento en que quiso lucirse con un truco mientras jugaba bowling y todo salió mal. El hecho ocurrió en Arkansas, Estados Unidos (USA).

Tal y como se aprecia en el video viral publicado en YouTube, era turno del hombre y estaba decidido a derrumbar los 10 pinos de una manera que impacte a todos los presentes.

Es por esa razón que al ejecutar su lanzamiento decidió pasar la bola entre sus piernas; sin embargo, no contó con que dicho accionar le haría perder el equilibrio, ocasionando que se caiga.

La persona que registró aquel momento no pudo contener la risa pues no esperaba que algo así iba a ocurrir. Por si fuera poco, la bola se fue muy desviada y no derrumbó ningún pino. Diversos usuarios, en tanto, al ver el video viral de YouTube, también calificaron el momento como “divertido”.

El video viral de YouTube dura apenas 31 segundos y ha dado la vuelta al mundo por la escena. Aquí te dejamos el clip para que lo aprecies.



