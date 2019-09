Reportero informaba en vivo sobre asalto al Área 51 y capta a joven que corre como Naruto

▶ Área 51: ¿dónde queda la base militar más secreta del mundo?

▶ ¿Qué es el Área 51 y por qué más de 2 millones de personas dicen que tomarán las instalaciones en septiembre?



YouTube viral | El día de la "invasión al Área 51" ha llegado y como era de esperarse, las más de dos millones de personas que confirmaron su presencia en este evento de Facebook que terminó en una macroconvocatoria masiva no se presentaron a develar los misterios de esta base militar de Estados Unidos (EEUU). El que sí llegó a ir hasta esta zona remota de Nevada es un Naruto runner.

Un reportero del canal KTNV Channel 13 Las Vegas mostraba en vivo y en directo la situación desde Rachel, la localidad más próxima al Área 51, cuando un joven apareció corriendo como el personaje de Naruto, haciendo referencia al evento: "Si todos corren como Naruto, podrán moverse más rápido que sus balas".



"Hay muchos campistas y casas rodantes porque no hay hoteles en Rachel. Pero hay personas, según nos dicen, que vienen de todo el mundo y especialmente de todo el país interesadas en ver qué sucede después de esa idea viral de asaltar el Área 51. Las autoridades esperan que hasta 30 mil personas se presenten", se escucha decir al reportero en su transmisión en vivo desde Rachel.

Pero justo cuando cerraba su transmisión en vivo, el hombre de prensa fue eclipsado por un joven que corría como el personaje de Naruto, que es una referencia hilarante a la descripción del evento original que decía. De inmediato, la escena recibió toda clase de comentarios en las redes sociales: "Este chico corriendo detrás del reportero definitivamente pasará a la historia", dijo un internauta.



