Revisó la cámara de seguridad de su casa en plena madrugada y se percató de un tenebroso detalle

Es común ver en YouTube una gran cantidad de videos de contenido paranormal en los que supuestos fantasmas o entes del más allá son registrados por cámaras colocadas en la vía pública o al interior de recintos de todo tipo. Aunque muchos de ellos son producto de un montaje digital hecho a la perfección – que muchas veces se nota a simple vista - , el caso que te contaremos a continuación debería ser, al tenor de las imágenes que verás, sometido a un debate entre especialistas. El video es viral y muchos usuarios tratan de encontrar una explicación a lo que vieron.

El pasado 8 de agosto, Joey Nolan y su familia descansaban tranquilamente al interior de su casa en Long Island, Estados Unidos, cuando al promediar la 1 am se despertó para revisar la cámara de seguridad colocada en el living de su hogar. Grande fue su sorpresa – y claro, su temor – al ver que el dispositivo había captado la extraña presencia de un supuesto fantasma deambulando dentro de su casa. Sin pensarlo dos veces, subió el video a YouTube y contó lo que en ese momento vio y sintió.

“El 8 de agosto de 2019, a las 12:54 am, nuestra cámara de seguridad recogió a un extraño visitante que caminaba por la cocina. Algunas afirman que es un niño pequeño y su mascota. No estamos seguros, pero háganos saber lo que piensan”, escribió Joey en su cuenta de YouTube al compartir el video a sus seguidores, el 14 de agosto.

A juzgar por lo que se puede ver en el video de YouTube, en la grabación a oscuras se aprecia el living de la casa y de un momento a otro se ve cómo la silueta del que sería un niño aparece en escena entrando desde la cocina hasta la sala. A los pocos segundos también se ve otra silueta más pequeña en el mismo lugar, como si se tratara de un perrito. Algunos usuarios de la popular plataforma no dudaron en señalar que se trató de los espíritus de un niño y su perro jugando por la casa.

Llama la atención que en las imágenes también se divisa al gato de la familia que, en el momento de la supuesta aparición de los ‘fantasmas’, permanecía completamente tranquilo sin inmutarse de que algo extraño estaba ocurriendo a solo metros de su posición.

“No hubo muertes recientes, afortunadamente. Estuvimos estudiando la historia de la casa para ver si hubo algún episodio de relevancia vinculado a la época en la que sucedió la aparición. No hay antecedentes de este tipo de actividad”, indicó el autor del video de YouTube.

No obstante, Joey cree que lo ocurrido tiene que ver con que ese mismo día, 8 de agosto, se cumplía el 20 aniversario del fallecimiento de su abuelo. “Ahora pensamos que se puede tratar de una versión joven de mi abuelo visitando a nuestra hija”, manifestó.

Los comentarios de los usuarios de YouTube no se hicieron esperar:

“Desafortunadamente, el gato no reaccionó, lo que me hace pensar que es un artefacto de una grabación anterior. Si no tienes otra actividad paranormal que respalde aún más esa idea”, escribió el usuario twas brilling.

“El hecho de que veamos actividad espiritual en una casa no significa que el niño o el perro vinieron de esa casa o propiedad”, opinó, por su parte, la usuaria Carol Merchant.

“Lo más probable es que una grabación anterior se superponga con esta, no es un incidente único”, escribió el usuario Kimo.

