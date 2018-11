La singular ‘sonrisa’ de un perro que ha llamado la atención de los usuarios

Un perro de raza dóberman se ha convertido en la sensación de YouTube tras aparecer en un video viral donde demuestra la singular ‘sonrisa’ que tiene. El hecho quedó registrado en una casa ubicada en Texas, Estados Unidos (USA).

Tal y como se aprecia en el video viral compartido en el canal de YouTube ViralHog, todo inició cuando el dueño del can llamó a su mascota para que viniera hacia él.

Luego de indicarle que se siente por un momento, el can no dudó en mostrarle sus dientes, pero no en señal de ataque, sino como si estuviera ‘sonriéndole’.

“Mi dóberman Tito ‘sonreirá’ y mostrará sus dientes cuando esté contento o emocionado”, sostuvo el muchacho, según se lee en la descripción del video viral de YouTube.

Luego de ello, el can no tuvo problemas en levantar una de sus patitas a manera de saludar a su amo. Diversos usuarios, al ver el video viral de YouTube, recalcaron que el perro es “muy dulce” producto de su accionar.

El video viral de YouTube dura apenas 18 segundos y rápidamente ha dado la vuelta al mundo. Aquí te dejamos el clip publicado en la red social para que lo observes.



