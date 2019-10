Manifestantes en Chile abren paso al auto de una pareja de recién casados

Se viralizó en YouTube el instante en que un sujeto intentó asaltar un pequeño negocio ubicado en la ciudad argentina de Hurlingham. Como podrás observar en las imágenes, el delincuente se vio obligado a abandonar el lugar con las manos vacías y segundos antes de que se cerrara la puerta automática del local. ¿Qué pasó?

La escena, captada por una de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, nos deja ver que el malhechor entra a la tienda -en la que se paga y recibe mercadería a través de un buzón- fingiendo ser un cliente. Se acercó a la pantalla de pago de servicios, aún con el casco puesto para cubrir su rostro, pero la empleada le advirtió que no funcionaba el sistema.

Segundos después, sus verdaderas intenciones serían reveladas. Y es que tras ponerse nervioso al notar que todo está protegido por vidrios y que funciona de forma automática, sacó su arma y golpeó el mostrador poco antes de que la persiana se cerrara por completo. "No te puedo dar nada, porque no estoy ahí. Estoy a distancia", dijo Camila, encargada del negocio en ese momento.

"Al no escucharlo bien por el casco, no entendía bien lo que quería decir. Mi compañero se dio cuenta, activó la alarma y se empezó a bajar la cortina. Entonces se fue, porque si no se iba a quedar encerrado", dijo la joven a un medio local.

Al darse cuenta que no podía hacer nada, terminó huyendo con las manos vacías. Así lo demuestra la grabación subida a YouTube.

Según explicó el dueño del local, "trabajar a distancia fue la solución" contra los robos que se producen diariamente en este tipo de negocios.

"Este buzón es común en varios negocios. El cliente puede abrir la ventanilla para colocar el dinero y, una vez depositado, el empleado opta por desbloquear la puerta de seguridad para tomar el efectivo y dejar el producto seleccionado previamente a través de la pantalla táctil", explicó.

