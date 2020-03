Temerosa mujer evita el robo de su carro saltando sobre el parabrisas

Una temerosa mujer evitó el robo de su carro mientras cargaba gasolina en una estación de recarga de combustible en la ciudad de Milwaukee, Estados Unidos, al lanzarse sobre el parabrisas de este.

Melissa Smith de 28 años quedó registrada realizando esta valerosa reacción por las cámaras de la gasolinera. En las imágenes se puede ver cómo es que la mujer, mientras echaba combustible a su camioneta, fue sorprendida por un carro que ingresó a las instalaciones y de él se bajo el sujeto que entró rápidamente al asiento del piloto.

Al darse cuenta del ingreso del delincuente, Smith corrió al área frontal de la camioneta para no permitir que este arranque el vehículo y es ahí cuando tomó la decisión de saltar sobre el parabrisas y tomarse de las plumas para no caer.

A la izquierda, Smith mientras cargaba de combustible y el hombre escabuyéndose en el vehículo. A la derecha, la reacción inmediata de Smith sobre el carro.

Aunque el hombre intentó sacarla a Smith moviendo el vehículo de adelante para atrás, no logró hacerlo. Al darse cuenta de ello, decidió dejar el vehículo y fue recogido por el otro auto en el que llegó a la gasolinera para emprender la huída.

Sin embargo, ahí no habría acabado el episodio para Smith, ya que el delincuente, al salir del auto, dejó este andando con dirección a la carretera. Smith, al notar ello, saltó de vuelta a piso firme y corrió junto al lado del conductor hasta lograr abrir la puerta, ingresar y pisar el freno.

“Esto no me está pasando hoy”, pensó Smith asegurando para una entrevista del medio Inside Edition que no sintió miedo en ningún momento. “El hombre se estaba burlando de mí mientras me veía”, agregó.

El hecho, compartido en YouTube, se ha convertido en un video viral por la temeraria reacción de esta joven mujer que previno un desafortunado episodio.

