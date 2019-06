Parodian las mejores escenas de “Titanic” y hacen estallar de la risa a miles de usuarios

► Yanet García y Lewis Howes comparten una foto que demuestra que se aman con locura



Muchos de los que se encuentran leyendo la presente nota han visto, al menos una vez, "Titanic". Esta película, cuyas mejores escenas pueden ser ubicadas en YouTube, marcó a toda una generación gracias a su lacrimógena historia.

Es por ello que un video, que parodia las mejores partes del filme, no ha pasado desapercibido. El material está disponible en YouTube, plataforma en la que viene acumulando más de 40 mil reproducciones.

Los encargados de hacer el peculiar trabajo, que ha sacado sonrisas a más de uno, fueron los chicos del canal Studio 188. Ellos terminaron siendo felicitados por sus seguidores.

"¡Gracias! En verdad, es lo único que puedo decirles. Es un trabajo extraordinario, me han hecho reír en cada escena. ¡Tienen una imaginación privilegiada!", comentó un cibernauta.

Hay que mencionar que el video, que para decenas ya es uno de los virales de YouTube más graciosos de 2019, tiene de fondo el tema de la cinta, "My Heart Will Go On", el cual es interpretado por la canadiense Celine Dion.