Volar puede ser bastante estresante para algunas personas. Una mujer no toleró más la presión y sorprendió a todos los presentes en un aeropuerto tras usar los pasadizos del lugar como si se tratará de su casa. Tal como lo haría cualquiera que ha tenido un día agotador, la joven empezó a caminar mientras se despojaba de las dos únicas prendas que vestía hasta terminar completamente desnuda. Su caso se hizo viral en YouTube.

Un video captó el momento en que una mujer se desnudó en el Aeropuerto de Miami, en Estados Unidos. Las imágenes muestran a la joven ‘modelando’ por el área de equipaje usando únicamente su ropa interior. A medida que los segundos pasan, se va quitando tranquilamente ambas piezas hasta terminar desnuda. Un grupo de personas fueron testigos de la sorprendente escena y no dudaron en sacar fotos y videos que subieron a distintas redes sociales como YouTube.

“Es un shock. De hecho, no creerías lo que estás viendo. Parece que no es real”, señaló un viajero al medio CBS Miami. Por otro lado, algunos pasajeros declararon que ver a una mujer desnuda no debería ser alarmante pero el que nadie se haya acercado a socorrerla sí. "Lo único que me confundió fue que nadie trató de ayudarla o encubrirla; especialmente mujeres”, comentó indignada otra persona.

Según informó CBS Miami, la mujer fue detenida y llevada a un patrullero en los exteriores del aeropuerto. Al intentar trasladarla a una carceleta, la joven se resistió e intentó escapar, pero fue rápidamente detenida por un oficial. Según las declaraciones que la mujer dio, se presume que podría padecer de algún problema de salud mental, por lo que la enviarán a realizarse los exámenes necesarios para definir su estado y ver si se necesitará presentar cargos.

