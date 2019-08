Joven finge que va a estacionar su moto, pero su verdadero objetivo genera enojo en internautas



PaleoCris es un cazador de tesoros que tiene su canal en la plataforma de YouTube. El joven estadounidense amante de la naturaleza llegó hasta la mina de Jackson's Crossroads, en el estado de Georgia, Estados Unidos, en búsqueda de piedras preciosas. Nunca imaginó que aquel día haría el mayor de todos sus descubrimientos. El video es viral en redes.

"Estoy en una mina de amatista en Georgia. Viajé 6 horas para venir y la temperatura es de 31 grados. Ya he caminado un poco recogiendo algunas piedras de la superficie. Encontré pedazos pequeñitos, nada especial. Ojalá encontremos algo que haga que todo esto valga la pena", se escucha decir al joven cazador de tesoros.

"¡Oh, Dios mío! ¿Saben cuánto hemos trabajado por esto hoy? He estado excavando por tanto tiempo. ¡El bebé de Jackson's Crossroads! Es tan oscuro. No hay nada mejor que esto. Es tan claro pero oscuro al mismo tiempo. No lo puedo creer", se escucha exclamar al joven en el video que tiene más de 200 mil vistas.

En las imágenes del video se puede ver al joven excavando durante horas en la búsqueda de piedras preciosas. "Un hombre me ofreció 500 dólares por la piedra. No lo puedo creer. Esta es la mejor amatista que he encontrado en mi vida. Aquí está, el nuevo amor de mi vida", dice el cazador de tesoros en el video viral en YouTube.

Es común que los visitantes a la mina de Jackson's Crossroads encuentren amatistas, pero la hallada por PaleoCris resalta por su belleza y tamaño. En el lugar se han registrado varios hallazgos. También se cree que las lluvias registradas en la zona de Georgia probablemente contribuyeron al hallazgo de la piedra preciosa.