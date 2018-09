"Youtuber" boliviano consiguió registrar su ocupación en el documento de identidad

Un "youtuber" boliviano logró registrar su ocupación en su documento de identidad, en un hecho que resulta "algo nuevo" en el país, ya que establece una remozada forma de concebir la vida laboral, explicó hoy el beneficiario. En declaraciones a Efe, el "youtuber" Milton Paniagua aseguró que el paso se consumó el martes pasado cuando buscaba revalidar su documento personal de identidad.

"Me preguntaron si quería cambiar algún dato personal y les dije que sí, que quería cambiar mi profesión", relató. Sin embargo, el dilema comenzó cuando explicó que su principal medio de trabajo era Facebook y la complicación para hallar la palabra exacta que represente su actividad laboral en espacios virtuales.

Entonces se abrió la posibilidad de llamarlo "feisbukero", que dentro de la jerga boliviana señala a las personas que trabajan a través de Facebook, pero "no sonaba bien", comentó. La solución tardó en llegar, ya que la primera persona que lo atendió en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) derivó el problema lingüístico a sus superiores.

Paniagua recordó que buscaron en el banco de datos la actividad de "feisbukero", pero no existía, así que le preguntaron que si tenía un canal de Youtube, señaló que sí y así fue como se patentó su nueva ocupación, que reemplazó a la estudiante. Para corroborarlo presentó los depósitos de dinero que Youtube hizo a su nombre como pago por el número de suscriptores que alcanzó, además de fotografías de sus perfiles en redes sociales.



Paniagua, de 45 años, pasó de ser cónsul de Bolivia en Estados Unidos entre 2009 a 2012 y miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del presidente del país, Evo Morales, a desempeñar labores en Internet, parcialmente alejado de la actividad política. Su desempeño virtual comenzó hace nueve años y con el paso del tiempo llegó a captar seguidores que también le pedían que haga videos, indicó.

Asimismo, mencionó que el 90 por ciento de sus publicaciones están relacionadas con asuntos políticos, principalmente porque considera que en Bolivia existe un "sistema monotemático" de interés y con ello asegura que se producen miles de visitas a sus espacios.

Su rutina en las redes es levantarse temprano, revisar los periódicos y publicar alrededor de diez comentarios diarios sobre cuestiones de interés común y al menos un video al día de promedio. A su juicio, el impacto social de la tecnología hace necesario que exista un replanteamiento de los "conceptos y preceptos sobre el trabajo", ligados al escritorio, la oficina, el horario y la subordinación a alguien.



"No tengo un horario, no tengo un jefe, no tengo un lugar (para trabajar)", manifestó. Además, contó que sus seguidores, que también son "youtubers", lo han felicitado, que lo consideran un referente por lograr inscribir su ocupación en la cédula de identidad boliviana.