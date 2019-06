[DESDE BRASIL] SEGUIR EN DIRECTO | FÚTBOL EN VIVO ONLINE | Partidos de hoy jueves 20 de junio. Sigue una nueva jornada de fútbol, ayer se jugaron todos los partidos del Grupo B, donde Colombia venció por 1-0 a Qatar y Argentina jugando mal empató 1-1 con Paraguay. Hoy se juega un partidos del Grupo C de la Copa América 2019, Uruguay que viene de ganarle 4-0 a Ecuador se enfrentará a un Japón que viene de ser goleado por 4-0 a manos del último campeón de América, el otro encuentro entre Ecuador y Chile se jugará mañana, y a la par tenemos dos importantes encuentros de la Copa de Oro 2019 que se juega en centroamérica, tenemos el Nicaragua vs. Haití y el Costa Rica vs. Bermudas por la fase de grupos. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle de los partidos de hoy en vivo y en directo.

Raúl Ruidíaz y el gol con la mano que marcó ante Brasil en la Copa América Centenario 2016. (Foto: AFP) (Video: América TV)

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 20 de junio de 2019:

▶ COPA AMÉRICA 2019

● Ver online, Uruguay vs. Japón por Copa América: canales TV y dónde ver por app el partido de hoy



Uruguay y Japón juegan hoy en el Arena do Gremio por la Copa América 2019. El partido corresponde a la segunda fecha del Grupo C desde las 18:00 horas.



▶ COPA DE ORO 2019

● Nicaragua vs. Haití EN VIVO: juegan HOY por la Copa Oro 2019 en el Toyota Stadium | EN DIRECTO | Vía Sky HD



Nicaragua vs. Haití jugarán por la Copa Oro 2019 (6:00 p.m. EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO vía Sky HD) por la fecha 2 del Grupo B en el Toyota Stadium.



Nicaragua vs. Haití EN VIVO ONLINE vía Sky: juegan por el Grupo B de la Copa Oro 2019. | Foto: Besthqwallpapers

● Costa Rica vs. Bermudas EN VIVO: juegan HOY por la Copa Oro 2019 en Texas | EN DIRECTO | Vía Sky HD

Costa Rica vs. Bermudas jugarán por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Oro 2019 (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Sky HD) desde el Estadio Toyota de Texas.



Costa Rica y Haití comandan el grupo B de la Copa Oro con 3 puntos, seguidos por Bermudas (0) y Nicaragua (0), que no han sumado hasta el momento. (Foto: AFP)

▶ MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019

● Camerún vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por el Grupo E del Mundial Femenino

Camerún y Nueva Zelanda se enfrentarán hoy jueves 20 de mayo por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Francia 2019.



● Holanda vs. Canadá EN VIVO hoy por el Grupo E del Mundial Femenino 2019

Las selecciones femeninas de Holanda y Canadá se enfrentan hoy por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Mundial Femenina que se desarrolla en Francia.



● Estados Unidos vs. Suecia EN VIVO hoy por el grupo E del Mundial Femenino en Francia

El favorito Estados Unidos va por su tercera victoria ante Suecia en la Copa del Mundo Femenina por el grupo F que se desarrolla en Francia.



● Chile vs. Tailandia EN VIVO hoy por el Grupo F de la Copa Mundial Femenina 2019

La selección femenina de Chile buscará hoy ante Tailandia pasar a los cuartos de final del Mundial Femenino.

